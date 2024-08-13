Варшаву заполонили хрущі

13 августа 2024, 14:45

Жителі Варшави можуть помітити збільшену присутність хрущів у різних частинах міста. Ці характерні комахи масово з'явилися на вулицях, у парках та садах, що викликало певну тривогу.



Проте їхня масова поява – не привід для паніки. Незважаючи на свій вражаючий зовнішній вигляд, жуки не становлять прямої загрози для людини. Це травоїдні комахи, які харчуються переважно листям дерев та чагарників. Вони абсолютно нешкідливі для людини, не кусають і передають хвороб.