Началось строительство первого в мире завода по производству летающих авто

29 октября 2024, 13:45

Завод Xpeng построят в городе Гуанчжоу, сообщает CarNewsChina. Площадь предприятия составит около 180 тыс. кв. м.

Производственная мощность будущего предприятия составит 10 тысяч машин в год. Массовый выпуск начнется в 2026-м, но как пишет издание, уже в сентябре этого года компания Xpeng получила более 3000 заказов на этот летающий автомобиль еще до начала официальных предпродаж.Land Aircraft Carrier (LAC) представляет собой шестиместный трехосный минивэн с гибридной силовой установкой. Авто выполнит свой первый публичный полет на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2024 года.