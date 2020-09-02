В Японии протестировали летающий автомобиль с человеком на борту

2 сентября 2020, 10:15

Японская компания SkyDrive Inc. провела успешные испытания своего летающего автомобиля: он совершил тестовый полет с человеком на борту.

Изобретение, напоминающее мотоцикл с винтовыми крыльями, поднялось на несколько метров над землей и продержалось в воздухе около четырех минут. Томохиро Фукудзава, ответственный за данный проект, выразил надежду, что к 2023 году “летающий автомобиль” можно будет превратить в реальный продукт для продаж. При этом он признал, что обеспечение безопасности имеет решающее значение.

“…Из более чем 100 проектов летающих автомобилей в мире лишь немногие добились успеха с человеком на борту. Я надеюсь, что многие люди захотят прокатиться на нем и почувствовать себя в безопасности…”, — отметил он.

Пока что изобретение японцев может летать всего 5-10 минут. Но в компании отмечают, что если инженеры смогут растянуть полет до 30 минут, то автомобиль будет иметь больший потенциал, и его можно будет, например, экспортировать в Китай, а также в другие страны. В отличие от самолетов и вертолетов, вертикальный взлет и посадка таких авто дают возможность быстрого перелета из точки в точку. Они могут летать автоматически, поэтому не требуют водителей.

Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=58kEzTpPzS0&feature=emb_title