21 августа 2020, 10:15

Panasonic участвует в создании летающего электромобиля

Японская корпорация Panasonic в партнерстве с другими японскими и международными компаниями поддержали проект SkyDrive Inc. по созданию революционного летающего автопилотируемого электротранспорта, который в обозримом будущем должен сделать полеты новой формой городской мобильности.



SkyDrive Inc. – стартап, возглавляемый бывшим инженером корпорации Toyota Motor Corp. Томохиро Фукузава, рассчитывает уже в 2023 году запустить в Японии коммерческий сервис летающего такси, а в 2028 году начать продажи летающих транспортных средств частным покупателям.



В Японии летающие автомобили официально именуют eVTOL или "электрическим воздушным судном с вертикальным взлетом и посадкой". Их отличают электрификация, автоматизированное управление и возможность вертикального взлета и посадки. Прототип SkyDrive Inc. довольно компактен – его высота составляет всего 1,5 м., длина 4 м., а ширина - 3,5 м. Осака и Токио станут первыми городами, где планируется начать эксплуатацию eVTOL. Среднее время полета сможет составить 5-10 минут со скоростью до 100 км/ч.



Первые пробные полеты аппарата SkyDrive Inc. на открытом воздухе начались в декабре 2019 года и благополучно завершились в марте 2020 года. Уже этим летом разработчик намерен провести открытую демонстрацию для публики. Компания занимается активной доработкой прототипа, чтобы тот соответствовал требованиям безопасности, необходимым для получения сертификата воздушного судна и допуска к полетам от Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.



В SkyDrive уверены, что к 2050 году каждый житель или гость Токио сможет с легкостью перемещаться по воздуху между 23 муниципалитетами японской столицы всего за 10 минут. Кроме того, летающие автомобили будут активно использоваться для перевозки людей в горных районах и на отдаленных островах, а также при эвакуации при природных катаклизмах или других непредвиденных ситуациях. Благодаря своей экономичности, бесшумности и того, что для вертикального взлета и посадки достаточно небольшого "пятачка" земли, аппараты eVTOL могут сделать полеты обычной формой передвижения.



Томохиро Фукудзава, президент SkyDrive, отметил: "Те из нас, кто на волонтерских основах щедро вкладывал свое время и энергию в разработку летающего автомобиля, понимали все ограничения частно финансируемого проекта. И иногда даже сомневались в том, сможем ли мы достичь своей цели – провести демонстрацию полета летом 2020 года. Однако широкая поддержка наших партнеров - их финансирование, инженерный опыт и знания, а также человеческие ресурсы - позволили нам реализовать эту мечту и продолжить развитие проекта".



Масахиса Cибата, старший управляющий директор Panasonic Corporation, подчеркнул: "Нас очень радуют стабильные улучшения, которых добился SkyDrive в ходе тестовых полетов и то, что в декабре прошлого года уже начался прием предзаказов на грузовые дроны. Я очень надеюсь, что летающий автомобиль компании взлетит и рассеет сумрак, вызванный пандемией COVID-19!"



Рынок таких транспортных средств “мог бы стать ультранишевым дополнением к существующей транспортной инфраструктуре, аналогично тому, как сейчас работают вертолеты", - отметил Раджив Лалвани, старший аналитик Morgan Stanley, специализирующийся на авиации и самолетостроении. “Позже они могли бы трансформироваться в экономичный с точки зрения времени и ресурсов способ перемещения на средние расстояния, отобрав часть бизнеса у компаний, организующих автомобильные и авиаперевозки", - добавил он.



По данным исследования Morgan Stanley в 2019 году, сегмент электрического транспорта с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) обладает огромным потенциалом. Ориентировочно к 2040 году мировой спрос на него может достичь 1,5 триллиона долларов.