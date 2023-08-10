Boeing впервые публично показала, как летает аэротакси Wisk Aero

10 августа 2023, 10:15

Это был первый в мире публичный демонстрационный полет полностью автономного самолета.

Полет также включал в себя несколько маневров, продемонстрировавших уникальные возможности самолета, такие как зависание, разворот на месте на 360 градусов и многое другое.На борту не было пилота, а на земле не было руля направления. Весь полет управлялся нажатием кнопки, рассказал Джим Тай, главный технический директор Wisk. Создатели с нетерпением ждут запуска первого пассажирского сервиса с полностью электрическими автономными воздушными такси в течение этого десятилетия.