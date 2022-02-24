Беспилотным аэротакси EHang получили разрешение на коммерческое использование

24 февраля 2022, 10:45

Вчера в Китае произошло знаковое событие. Китайская компания EHang получила от местного регулятора сертификат типа на модель двухместного аппарата EH216-S, что открывает путь к коммерческой эксплуатации аэротакси в Китае.

Утверждённый Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC) документ вступил в силу 9 февраля этого года. Пожалуй, для аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой — это первое в мире разрешение такого рода.



Аппарат EH216-S способен перевозить полезную нагрузку весом до 260 кг на дальность до 35 км на скорости до 130 км/ч. За годы опытной эксплуатации электролёты EH216 провели свыше 20 тыс. безаварийных тестовых полётов в различных погодных условиях и в разных уголках мира от стран Юго-Восточной Азии до Европы.



«Специальные условия предоставляют EHang основу для обеспечения соответствия и безопасности EH216-S AAV, включая лётные характеристики, конструкцию, дизайн и сооружения, двигательные установки, системы и оборудование, канал передачи данных и наземную станцию управления. Компания рассчитывает развернуть беспилотную авиационную систему EH216-S в коммерческих операциях по перевозке пассажиров на малой высоте в секторе городской воздушной мобильности», — сказано в пресс-релизе компании.



Очевидно, что в истории «городской воздушной мобильности» открыта новая глава. Она пока изобилует чистыми листами, но первая запись в книгу уже сделана. Здесь Китаю явно есть чем гордиться.

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