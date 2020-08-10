EHang представил 216F противопожарную версию своего двухместного дрона 216 AAV

10 августа 2020, 10:45

Компания заявила, что автономный самолет может быть развернут в радиусе около трех миль, чтобы обеспечить мгновенную реакцию на пожары в зданиях, прежде чем пожарные команды смогут добраться до места происшествия на грузовиках.

Самолет сможет нести почти 570 галлонов огнегасящей пены и шесть огнетушащих «бомб». Работая на высотах почти в 2000 футов, 216F будет использовать специальную инфракрасную камеру для определения местоположения пожара, прежде чем развернуть устройство лазерного наведения для развертывания противопожарных материалов.По словам EHang, самолет будет особенно хорошо приспособлен для борьбы с пожарами в высотных зданиях. Неясно, когда AAV получит сертификацию для данного типа, но Администрация гражданской авиации Китая предоставила компании пообещала гибкость в проведении пробных операций различных применений, в том числе экскурсий по достопримечательностям и оказании поддержки медицинским бригадам, работающим с пандемией Covid-19.