Сингапур отправит в Украину спецтранспорт

Сингапур передаст Украине девять карет "скорой помощи", две пожарные машины, ассортимент противопожарного защитного снаряжения, спасательного оборудования, миноискателей и предметов медицинского назначения, сообщила посол Украины в стране Екатерина Зеленко.
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