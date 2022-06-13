Сингапур отправит в Украину спецтранспорт

13 июня 2022, 14:15

Сингапур передаст Украине девять карет "скорой помощи", две пожарные машины, ассортимент противопожарного защитного снаряжения, спасательного оборудования, миноискателей и предметов медицинского назначения, сообщила посол Украины в стране Екатерина Зеленко.