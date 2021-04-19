В Китае начата государственная сертификация беспилотных аэротакси EHang EH216

19 апреля 2021, 12:15

Китайская компания EHang — безусловный лидер по количеству выпущенных в мире прототипов аэротакси — доложила о важнейшем этапе в жизни проекта.

Сообщается, что Администрация гражданской авиации КНР создала рабочую группу для подготовки сертификата типа (TC) двухместных аэротакси EH216. Это означает, что данный новый тип воздушного судна может быть признан годным к полётам в воздушном пространстве страны наряду с обычными судами.

Установочное заседание рабочей группы и представителей компании состоялось 13–14 апреля. Со стороны Администрации гражданской авиации (CAAC) в заседании приняли участие главы региональных отделений этого органа. Также были проведены экскурсии в центр разработки, производства и на полигон компании EHang. Позже должна состояться поездка рабочей группы в центр разработки и на производство.Необходимую документацию для получения сертификата типа на EH216 компания направила в CAAC в декабре 2020 года. В январе 2021 года документация была принята к рассмотрению, после чего был запущен процесс организации рабочей группы экспертов CAAC и, наконец, прошло установочное совещание для выработки плана дальнейших действий.Компания EHang планирует до конца июня начать массовое производство двухместных аэротакси EH216 с грузоподъёмностью до 260 кг и длительностью полёта до 20 минут на скорости до 130 км/ч. Если аппарат получит документ TC, то в Китае можно ожидать массового внедрения услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным роботизированным транспортом. В то же время представители CAAC высказались в том духе, что аэротакси — это свежо и перспективно, но нового так много, что предстоит обсудить массу спорных вопросов.

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