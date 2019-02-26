AERO INDIA-2019: пожар на международном авиасалоне

26 февраля 2019, 9:45

Во время проведения авиасалона Aero India-2019 в Индии по причине пожара сгорели около 300 различных транспортных средств – от автобусов и мотоциклов до автомобилей и скутеров.

Пожар вспыхнул на парковке аэродрома Елаханка в Бангалоре в воскресенье, 24 февраля. Со слов главы пожарной охраны города, стало известно, что огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. Правоохранители сообщили, что на месте происшествия нет пострадавших или погибших. Огонь уничтожил только сотни единиц техники.

Одна из версий возникновения пожара – непотушенная сигарета кого-то из посетителей авиасалона, которую бросили на сухую траву, а не в урну. Рядом с местом пожара находится летное поле, где стоят около 100 летательных аппаратов, но туда огонь не успел дойти. В связи с пожаром организаторы авиасалона приняло решение временно прекратить его работу.