Израиль сократит свое присутствие на Парижском авиасалоне

25 апреля 2025, 8:45

Израиль сокращает свое присутствие на одной из крупнейших в мире международных оборонных выставок - Парижском авиасалоне.

Об этом израильскому изданию Globes сообщил глава Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Минобороны Израиля Кулас. «Сейчас мы будем выставляться в более сокращенном формате, чем раньше, потому что подготовка занимает много времени, и обе стороны высказывали опасения», - отметил он.Издание отмечает, что Израиль стал объектом нападок со стороны президента Франции Макрона, который во время войны «проводил политику использования выставок военной техники в своей стране для достижения политических и региональных целей на Ближнем Востоке».Эта выставка состоится с 16 по 22 июня во французской столице.