SoftServe запроваджує програми з дуальним навчанням в університетах Києва і ін.

16 июня 2022, 11:15

SoftServe спільно з трьома провідними українськими універ ситетами запускають оновлені програми підготовки за ІТ-спеціальностями з елементами дуального навчання, аби майбутні фахівці змогли отримати сучасну технічну підготовку та досвід роботи ще під час навчання. Це допоможе студентам працевлаштуватися після випуску, а також покращити ситуацію з дефіцитом спеціалістів в українській ІТ-індустрії.

Елементи дуальної освіти з вересня запроваджують на трьох спеціальностях у Києві, Харкові та Дніпрі в таких університетах:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет комп'ютерних наук та кібернетики, спеціальність “Комп’ютерні науки”.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Інститут комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики, спеціальність “Комп'ютерні науки”.

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем, спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”.

В оновлених освітніх програмах оптимізували порядок вивчення предметів, актуалізували та доповнили навчальні курси. Студенти матимуть можливість працювати з досвідченими менторами SoftServe, відвідувати мотиваційні лекції про роботу в ІТ, поглиблені технічні курси, аби обрати свій стек технологій. А вже з третього курсу навчання, студентів інтегруватимуть в реалії роботи в ІТ - вони працюватимуть в компанії над справжніми проектами. Таким чином, ще до своєї першої роботи, студенти пройдуть посилену теоретичну підготовку, і матимуть можливість одразу використовувати на практиці отримані теоретичні знання. Виконання робочих завдань в компанії, при цьому, зараховуватимуться університетом за навчальною шкалою оцінок.



«Підготовка майбутніх спеціалістів для української ІТ-індустрії є стратегічним завданням SoftServe і ми продовжуємо це робити, не зважаючи ні на що. Ми маємо дивитися далеко вперед і розвивати молоді таланти сьогодні, аби ІТ-індустрія була готова до стрімкого росту після завершення війни», – коментує Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів SoftServe.

Окрім нових програм, які запускаються цього року, на рахунку компанії - 5 спеціальностей з дуальним навчанням в університетах Львова, які стартували в попередні роки - НУ “Львівська політехніка” (Програми “Системи штучного інтелекту” та “Прикладна математика”), ЛНУ ім.І.Франка (“Комп’ютерні науки” на Факультеті прикладної математики та “Комп’ютерні науки” на Факультеті електроніки), ІТ Степ Університет (Програма “Комп’ютерні науки”).

Загалом, на всіх вісьмох дуальних спеціальностях компанії з університетами, цього року очікують близько 1000 студентів. Набір на освітні програми розпочнеться згідно з правилами загальної вступної кампанії з 29 липня.