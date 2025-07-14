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14 июля 2025, 10:45

Скільки платять українцям у різних країнах ЄС у 2025 році

Оновлені цифри допомоги для тимчасово захищених українців — з урахуванням соціальних виплат, житла та базових витрат.

Німеччина

950–1300 €/міс (Bürgergeld + Wohngeld)
Окрема допомога на дітей
Покривають оренду, медицину, транспорт
Найвища підтримка в ЄС

Австрія

≈ 420 €/міс на дорослого
Можливість додаткової підтримки для родин
Надання житла

Італія

300 €/міс на дорослого + 150 € на дитину
Житло — за кошт держави до кінця 2025
Є регіональні надбавки

Франція

≈ 426 €/міс (допомога ADA)
Плюс ≈ 7 €/день, якщо немає житла
Безкоштовна медицина

Чехія

Базова допомога: 200–250 €/міс (в кронах)
Харчування, проживання шо — можуть покриватися
Допомога від Úřad práce залежить від житлових умов

Польща

Фінансових виплат майже немає
Разова допомога 300 злотих (≈ 70 €)
Дитячі виплати (500+, 800+) доступні лише після роботи/реєстрації в системі


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