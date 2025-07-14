Скільки платять українцям у різних країнах ЄС у 2025 році

Оновлені цифри допомоги для тимчасово захищених українців — з урахуванням соціальних виплат, житла та базових витрат.
Німеччина
950–1300 €/міс (Bürgergeld + Wohngeld)
Окрема допомога на дітей
Покривають оренду, медицину, транспорт
Найвища підтримка в ЄС
Австрія
≈ 420 €/міс на дорослого
Можливість додаткової підтримки для родин
Надання житла
Італія
300 €/міс на дорослого + 150 € на дитину
Житло — за кошт держави до кінця 2025
Є регіональні надбавки
Франція
≈ 426 €/міс (допомога ADA)
Плюс ≈ 7 €/день, якщо немає житла
Безкоштовна медицина
Чехія
Базова допомога: 200–250 €/міс (в кронах)
Харчування, проживання шо — можуть покриватися
Допомога від Úřad práce залежить від житлових умов
Польща
Фінансових виплат майже немає
Разова допомога 300 злотих (≈ 70 €)
Дитячі виплати (500+, 800+) доступні лише після роботи/реєстрації в системі