Скільки платять українцям у різних країнах ЄС у 2025 році

14 июля 2025, 10:45

Оновлені цифри допомоги для тимчасово захищених українців — з урахуванням соціальних виплат, житла та базових витрат.

Німеччина

950–1300 €/міс (Bürgergeld + Wohngeld)

Окрема допомога на дітей

Покривають оренду, медицину, транспорт

Найвища підтримка в ЄС



Австрія

≈ 420 €/міс на дорослого

Можливість додаткової підтримки для родин

Надання житла



Італія

300 €/міс на дорослого + 150 € на дитину

Житло — за кошт держави до кінця 2025

Є регіональні надбавки



Франція

≈ 426 €/міс (допомога ADA)

Плюс ≈ 7 €/день, якщо немає житла

Безкоштовна медицина



Чехія

Базова допомога: 200–250 €/міс (в кронах)

Харчування, проживання шо — можуть покриватися

Допомога від Úřad práce залежить від житлових умов



Польща

Фінансових виплат майже немає

Разова допомога 300 злотих (≈ 70 €)

Дитячі виплати (500+, 800+) доступні лише після роботи/реєстрації в системі