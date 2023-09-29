29 сентября 2023, 8:45

Сертифікат на придбання житла замість зруйнованого РФ

У "Дії" з'явилися перші такі сертифікати. Втім, витратити його на придбання житла поки що не можна.

Повноцінний запуск програми уряд обіцяє у листопаді цього року.
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