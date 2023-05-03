П’ять українських фінтехів приєдналися до програми Mastercard Start Path Ukraine

3 мая 2023, 13:15

Компанія Mastercard обрала п’ятьох учасників програми Start Path Ukraine: ними стали українські фінтехи, які працюють над сервісами для віддаленої ідентифікації, онлайн-кредитування, автоматизації звітності для фінмоніторингу, а також над рішеннями для малого та середнього бізнесу.

Програма Start Path Ukraine розроблена Mastercard спеціально для українських фінтех-компаній та покликана надати їм можливість зростати і сприяти відновленню економіки України. Протягом шестимісячної програми обрані українські стартапи отримають доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з експертами. Крім того, кожен зі стартапів-учасників програми отримає грант у 10 000 доларів США.

Програма Start Path Ukraine реалізується за підтримки Національного Банку України та Міністерства цифрової трансформації України.

Серед головних критеріїв для визначення учасників програми були актуальність рішень для українського ринку, інноваційність, потенціал для масштабування та можливість позитивного впливу на відбудову економіки України.

«Українські фінтехи попри виклики сьогодення залишаються незламними та прогресивними, – зазначає Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові. – Ми віримо, що фінтех-стартапи здатні зробити вагомий внесок у відновлення країни, і ми раді підтримати їх у створенні рішень для розвитку цифрової економіки, фінансової інклюзії та інноваційного клієнтського досвіду».

Компанії, що стали учасниками програми Mastercard Start Path Ukraine, представляють такі рішення:

• AML Point – готове рішення для фінансових установ та їхніх спеціалістів з протидії відмивання коштів, що дозволяє автоматизувати процеси фінмоніторингу (зберігання даних, аналіз та звітність) з урахуванням усіх актуальних вимог законодавства;

• Electronic KYC – це програмне забезпечення (SaaS), яке допомагає банкам і фінтех-компаніям швидко розширювати свої клієнтські бази, зводячи до мінімуму зусилля клієнта для відкриття рахунку та повністю автоматизуючи процес залучення клієнтів;

• Neofin – комплексне рішення для запуску споживчого кредитування, що покриває всі етапи життєвого циклу кредитного продукту, включно з онбордингом, ідентифікацією і верифікацією, системою для прийняття кредитних рішень, подальшого обліку і обслуговування кредитів;

• RemOnline – універсальна платформа для малого та середнього бізнесу, що допомагає автоматизувати бізнес-процеси, включно з обробкою замовлень, продажами, управлінням клієнтською базою, складським обліком, фінансами, розрахунком заробітної плати та аналітикою;

• Zhabka – інноваційне платіжне рішення для підприємців, що дозволяє виставляти та оплачувати рахунки у різних соціальних мережах та месенджерах, не покидаючи чат з клієнтом.

Start Path Ukraine базується на поточній стратегії Mastercard, що спрямована на підтримку українців та економіки України. Ця стратегія включає партнерство з банками задля забезпечення стійкості їхньої інфраструктури завдяки впровадженню хмарних рішень; програму Digital First для мобільного банкінгу з опціональним відкриттям фізичної картки; співпрацю з торговельними партнерами для розширення безготівкових сервісів та партнерство з іншими організаціями з метою спрощення фінансових операцій між фізичними особами на території країни.

Iніціатива Start Path Ukraine є продовженням глобальної програми Mastercard Start Path, що дає можливість технологічним стартапам на зрілих етапах розвитку швидко масштабуватися завдяки унікальному доступу до технологій Mastercard, експертизі і глобальній мережі партнерів. Start Path включає численні програми, розроблені для стартапів, що працюють у сфері цифрових активів, відкритого банкінгу, малого бізнесу та інших. На сьогодні у рамках Start Path підтримку отримали понад 350 стартапів із 42 країн по всьому світу, наразі багато з-поміж цих компаній виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard.