Данія обрала SAMP/T замість американської Patriot

15 сентября 2025, 11:45

"Для системи дальнього радіуса дії буде закуплено французько-італійську систему SAMP/T, а для систем середнього радіуса дії буде зроблено вибір між однією або декількома системами – норвезькою NASAMS, німецькою IRIS-T та французькою VL MICA", – йдеться у заяві Міноборони Данії.

Там наголосили, що Данія обрала системи на основі загальної оцінки оперативних, економічних і стратегічних чинників.Це стало великою перемогою для Парижа і ударом для президента США Дональда Трампа у відповідь на його ненадійність.