11 июня 2024, 10:45

Кабмін ухвалив бронювання 100% працівників ОПК та енергетики, — Мінекономіки

Також критичним підприємствам збільшено термін бронювання від 6 до 12 місяців і надано дозвіл бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.


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