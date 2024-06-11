Кабмін ухвалив бронювання 100% працівників ОПК та енергетики, — Мінекономіки

Також критичним підприємствам збільшено термін бронювання від 6 до 12 місяців і надано дозвіл бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
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