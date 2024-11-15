Бронювання в "Дії" запрацює не раніше 20 листопада

Мінекономіки має ще проаналізувати результати аудиту і до 20 листопада поінформувати КМУ.
Раніше повідомлялося, що бронювати можна буде з 15-го листопада.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 16:33
ЄС оштрафував Meta на €797 мільйонів за порушення антимонопольних правил
- Связь | Сегодня, 15:45
Укрпошта випускає марку "Тризуб Незалежності" до Дня Гідності та Свободи
- Связь | Сегодня, 15:15
lifecell тестує використання електромобіля для заживлення базових станцій
- Технологии | Сегодня, 14:45
Израиль изучает украинский опыт борьбы с дронами — посол
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Легендарный Майк Тайсон впервые за 19 лет выйдет на ринг. Против блогера
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Нардепа засудили на 8 років ув'язнення за хабар у криптовалюті
- Технологии | Сегодня, 13:15
OPPO вперше в світі впроваджує архітектуру MoE на власних пристроях
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Вперше в історії: ФІФА готує революційну зміну у правилах футболу
- Технологии | Сегодня, 12:15
Німеччина заборонила своїм терміналам приймати російський ЗПГ, — FT
Последние материалы
- Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор
- Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією
- Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем
- Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк
- Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень
- Обзоры | 22 октября, 13:04
RIVACASE 7661 – практично "армійський" рюкзак для великого міста
- Фотогалереи | 16 октября, 13:29
Важкий бомбардувальний дрон використовують наші воїни проти окупанта
- Фотогалереи | 15 октября, 21:29
На "Академик Вернадский" фиксируют масовое возвращение пингвинов
- Обзоры | 15 октября, 10:40
Gelius Shark X KZBS-003i – захищена "розкладна" колонка з підсвіткою та вбудованим МР3
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 13:15
OPPO вперше в світі впроваджує архітектуру MoE на власних пристроях 5.00
- Интернет | Сегодня, 16:33
ЄС оштрафував Meta на €797 мільйонів за порушення антимонопольних правил 0.00
- Связь | Сегодня, 15:45
Укрпошта випускає марку "Тризуб Незалежності" до Дня Гідності та Свободи 0.00
- Связь | Сегодня, 15:15
lifecell тестує використання електромобіля для заживлення базових станцій 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Израиль изучает украинский опыт борьбы с дронами — посол 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Легендарный Майк Тайсон впервые за 19 лет выйдет на ринг. Против блогера 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Нардепа засудили на 8 років ув'язнення за хабар у криптовалюті 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Вперше в історії: ФІФА готує революційну зміну у правилах футболу 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Німеччина заборонила своїм терміналам приймати російський ЗПГ, — FT 0.00