15 ноября 2024, 8:45

Бронювання в "Дії" запрацює не раніше 20 листопада

Мінекономіки має ще проаналізувати результати аудиту і до 20 листопада поінформувати КМУ.

Раніше повідомлялося, що бронювати можна буде з 15-го листопада.


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