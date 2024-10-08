8 октября 2024, 16:15

З'явилась можливість перевірити дійсність повістки через QR-код у Резерв+

Зокрема серед змін, бронювання відображається як окремий вид відстрочки.

Нова версія вже доступна для користувачів iOS, а оновлення для Android буде доступне найближчим часом.


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