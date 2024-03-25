RadioMaster Boxer спрощує керування дронами на фронті

25 марта 2024, 15:25

RadioMaster Boxer - інноваційний пульт дистанційного керування, що дає змогу керувати різноманітними радіокерованими пристроями. Він має ряд унікальних характеристик, які роблять його популярним вибором серед пілотів FPV-дронів, квадрокоптерів та інших радіокерованих моделей. Це дуже актуально для захисників України, які можуть їх використовувати з різноманітними дронами на лінії фронту.

Boxer RadioMaster значно менший за традиційні пульти дистанційного керування, що робить його зручним для транспортування та зберігання. Він також виготовлений з легких матеріалів, що спрощує його використання.

При цьому Boxer оснащений потужним передавачем 2,4 ГГц, який забезпечує надійний зв'язок на великих відстанях. Він працює на процесорі STM32VGT6 з 1 МБ флеш-пам’яті та 192 КБ оперативної пам’яті. У той же час пристрій має широкий спектр програмних та апаратних функцій, які можна налаштувати для різних потреб.

Бездротовий передавач має великий акумуляторний відсік, призначений для 2S акумулятора ємністю 6200 мАг, що забезпечують до 20 годин роботи. Але батареї до комплектації не входять, тож потрібно подбати про їх придбання. Гнізда живлення зовнішнього модуля розміщені на кришці акумулятора.

RadioMaster Boxer має зручне стандартизоване розташування кнопок та універсальний 6-позиційний перемикач для доступу до режиму польоту, що спрощує керування дронами. Також він комплектується регульованою та знімною Т-подібною антеною.

Фірмовий чохол RadioMaster і протектор кардана включені в стандартну комплектацію, щоб забезпечити безпеку вашого пристрою під час руху.

RM Boxer постійно оновлюється новими функціями та можливостями, що робить його одним з найсучасніших та найкращих пультів дистанційного керування дронами.





RadioMaster Boxer має наступні основні характеристики:

Він використовує передовий протокол ELRS, який забезпечує низьку затримку, високу швидкість передачі даних та надійне з'єднання.

Boxer оснащений вбудованим вентилятором, який допомагає охолоджувати передавач, що робить його більш стійким до перегріву.

Пристрій має модульну конструкцію, що дозволяє легко міняти та оновлювати компоненти.

Прошивка Boxer має відкритий код, що дає користувачам можливість налаштовувати та розширювати її можливості. Попередньо встановлене програмне забезпечення EdgeTX. RadioMaster тісно співпрацює з командою EdgeTX для розробки функцій і оптимізації взаємодії з користувачем.

Бездротовий передавач підтримує скрипти LUA, що дає користувачам можливість автоматизувати завдання та додавати нові функції.

RadioMaster Boxer - це чудовий вибір для пілотів FPV, дронів та інших радіокерованих моделей, які шукають компактний, легкий, потужний та інноваційний пульт дистанційного керування.