20 октября 2025, 14:45

МО РФ запатентувало графічний інтерфейс для керування рухом

Російське Міністерство оборони та УКБТМ оформили патент на «графічний інтерфейс користувача додатку контролю руху транспортного засобу», що одразу пов’язують із системою керування нової штурмової машини «Штурм». 

Проте між оформленням патенту і масовим виробництвом — ще довга дорога, особливо якщо хабарником залишається ключова технічна слабкість платформи: залежність від прямої лінії зв’язку.

Патентна заявка свідчить про просування робіт у частині людино-машинного інтерфейсу: це важливий елемент для комплексних систем дистанційного та напівавтономного керування. Наявність патенту означає, що розробники сконцентрували увагу на зручності оператора, візуалізації траєкторій, контролі стану шасі та, можливо, інтеграції даних від сенсорів і підсистем озброєння.

Головний технічний ризик, який уже неодноразово фігурував у відкритих матеріалах щодо «Штурма», — надмірна залежність від ліній зв’язку прямої видимості (LOS). Іншими словами, надійний графічний інтерфейс — це лише «верхівка айсберга»: без стійкого каналу звʼязку, захищених протоколів і резервних шляхів управління навіть найзручніший UI перетворюється на маркувальний папірець.

Варто також врахувати стратегічний контекст: якщо ключова уразливість «Штурма» — втрата звʼязку за перешкодою — то більш практичним шляхом для зниження ризиків було б інвестувати в комбінацію рішень: автономні режими безпілотного керування, мультиканальні захищені лінії звʼязку, операційні процедури почергового дистанційного та ручного контролю. 

Підсумок: патент на графічний інтерфейс — сигнал про роботу над елементом системи «Штурм», але не доказ близької серійної готовності. Без вирішення фундаментальних апаратних і комунікаційних проблем UI залишиться корисним, але другорядним компонентом. 
