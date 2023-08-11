Компанія First Contact із Чернігова розробила безпілотний авіаційний комплекс

11 августа 2023, 11:45

Це баражувальний БпАК, який доставляє цільове спорядження. Він складається з власне безпілотника і пульта дистанційного керування.

Безпілотник, який входить до складу комплексу, — це тактичний ударний апарат літакового типу. Він важить чотири кілограми і може нести вантаж із корисною вагою до двох кілограмів. Безпілотний літальний апарат має розмах крил у 1,7 метра. Техніка оснащена електричним безколекторним двигуном з потужністю до 1300 Вт і акумулятором з місткістю до 10 800 мА/год.Дрон здатний пролетіти до 40 кілометрів з максимальною швидкістю до 100 км/год. Може працювати на висоті польоту до 500 метрів. У повітрі безпілотник перебуває пів години. Дрон можна запускати як зі спеціальної катапульти, так і з рук, оператор керує ним за допомогою камери в режимі FPV (вид від першої особи) або ж заздалегідь програмує маршрут польоту.