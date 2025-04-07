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7 апреля 2025, 13:15

Польща планує купити або орендувати одеський порт на 50 років

Щоб отримати вихід до Чорного моря та експортувати європейське зерно, Польща розглядає можливість купівлі або оренди одного з українських портів в Одесі.

За словами заступника міністра сільського господарства Польщі, це не лише спростить логістику, а й знизить витрати на транспортування продукції до африканських країн.


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