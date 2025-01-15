Іспанія обмежить купівлю житла для іноземців із країн, які не входять до ЄС

15 января 2025, 11:45

«Лише 2023 року нерезиденти з-за меж Європейського Союзу купили 27 000 будинків та квартир. Не для того, щоб жити у них, а головним чином для спекуляції. Щоб заробити на них гроші. У контексті дефіциту, який ми відчуваємо, ми не можемо собі цього дозволити», — сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.



Усім громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії.