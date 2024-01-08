В Україні за рік сильно зросли ціни на купівлю та оренду 1-кімнатних квартир

8 января 2024, 14:15

Цінник на купівлю вторинному ринку - від $23 486 до $88 685. Найвищі ціни:

Київ — $88 685;Львівська область — $66 648;Закарпаття — $53 401;Вінничина — $49 490;Одеська область — $47 034.Оренда також здорожчала. За рік (з грудня-2022 по грудень-2023) практично по всій Україні зросли ціни й на оренду 1-кімнатних квартир.

Найбільше:

у Волинській області — одразу на 87,6%;

Рівненській — 75,5%;

Черкаській — 65%;

Чернігівській — 61,7%;

Житомирській — 61,6%.

Загалом же, за даними аналітиків, оренда 1-кімнатних квартир коштує від середніх від 2 800 грн у Херсонській області до 16 425 грн у Києві.