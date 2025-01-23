Ціни на хліб у Києві зростуть на понад 20%

23 января 2025, 14:45

Про це повідомив очільник Всеукраїнської аграрної ради, Денис Марчук.



Щомісяця здорожчання буде в межах 1,5-2%. На ціни впливає інфляція, збільшення акцизів на пальне, курс долара та вартість сировини.