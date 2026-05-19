В Україні може знову подорожчати інтернет

19 мая 2026, 8:15

Інтернет асоціація України (ІнАУ) попереджає про ризик здорожчання інтернету для абонентів.

Причина — ініціатива Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), запровадити додатковий збір з операторів та провайдерів.

НКЕК оприлюднила проєкт закону, яким пропонує запровадити збір з підприємств галузі в розмірі до 1,5% від загального доходу. При цьому комісія хоче визначати розмір збору індивідуально для кожної компанії. Задекларована мета — забезпечення фінансової незалежності регулятора.ІнАУ підрахувала, що щорічний обсяг вилучення коштів з галузі перевищить 401 млн грн. Асоціація наголошує — оператори будуть змушені перекласти ці витрати на абонентів, щоб підтримувати стійкість мереж та забезпечувати енергонезалежність.