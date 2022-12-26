Київстар інвестує 50 млн грн в обладнання безперебійного живлення інтернету

26 декабря 2022, 16:15

Київстар додатково інвестує 50 млн. грн. в джерела безперебійного живлення для роботи послуги «Домашній Інтернет».

Це дасть можливість забезпечити інтернетом більше 10 тис. будинків під час віялових чи стабілізаційних відключень електроенергії. Монтажні роботи триватимуть впродовж зими.

Встановлення джерел безперебійного живлення (далі - ДБЖ) відбувається поетапно, залежно від можливості закупівлі та надходжень цього дефіцитного обладнання. Утім, якщо абонент може надати власне ДБЖ для резервування сервісу за своєю адресою, оператор просить звернутись на пошту power@kyivstar.ua, або залишити заявку за телефоном 0 800 300 460.Базові характеристики ДБЖ:- Вихідна напруга 220В/240В;- Батарея - 1 x 12 В / 9 Аг*;- Відсутність функції Green mode, тобто вимкнення ДБЖ при низькому споживанні;- Має мати функцію автоматичного запуску при відновленні світла;- Рівень споживання комутатора на годину – близько 20 Вт.

Крім того, оператор звертається до представників ОСББ, ЖЕКів, управляючих компаній та комерційних установ, які розміщені в житлових будинках, з проханням сприяти електроживленню обладнання компанії. Це можна реалізувати через переключення обладнання на зарезервовані лінії електропостачання в будинку, власних генераторів, акумуляторів чи інших джерел альтернативного живлення.



«Зменшення енергетичної залежності – це один з головних викликів на сьогодні. Паралельно з закупівлею та монтажем ДБЖ, ми модернізуємо оптичну мережу, що нівелює вплив сусідніх будинків. Окрім цього, важливою ланкою в забезпеченні фіксованого інтернету є безпосередньо живлення основних вузлів. Наразі, Київстар інвестував вже понад 600 млн. грн. в забезпечення своїх базових станцій потужними акумуляторами та генераторами. Таким чином, спільними зусиллями, ми зменшимо енергозалежність сервісу. Але звісно на це потрібен час та терпіння наших абонентів», - прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар, Сергій Сухорук.