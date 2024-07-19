19 июля 2024, 10:45

Через спеку в Україні стрімко падають ціни на кавуни

Лише за минулий тиждень середні оптові ціни знизились на 35%.

Серед причин здешевлення кавунів — збільшення пропозиції на ринку та засуха в південних регіонах України.


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