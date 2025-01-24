Трамп у Давосі закликав Саудівську Аравію знову знизити ціну на нафту

24 января 2025, 10:15

Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилась.

Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись", - заявив Трамп під час онлайн-виступу на WEF.



▪️ Якби ціна знизилась, то війна рф проти України швидко б закінчилась. Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись;

▪️Плануємо знизити податки до найнижчого рівня у світі. Таким чином заохотимо іноземні бізнеси інвестувати у Штати;

▪️Перетворимо США на наддержаву у сфері ШІ та криптовалют.

