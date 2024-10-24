Міфи та реальність віддаленої роботи в сучасному світі

24 октября 2024, 8:40

За останні кілька років віддалена робота стала невіддільною частиною сучасного робочого середовища. Технологічний розвиток, глобалізація, пандемія COVID-19 і війна зробили цей формат популярним серед багатьох працівників у різних галузях. Однак навколо віддаленої роботи існує безліч міфів, які часто не відповідають дійсності. У цій статті ми розглянемо основні міфи та факти, пов'язані з віддаленою роботою.

Один із найбільш поширених міфів полягає в тому, що люди, які працюють віддалено, постійно перебувають у «відпустці». У багатьох складається хибне уявлення, що можна лише купити гарний ноутбук для роботи — наприклад, Lenovo Ideapad — і йти до кав'ярні, або навіть їхати кудись на море, щоб у комфортній обстановці насолоджуватися свободою та легкістю життя, інколи щось там роблячи «в інтернеті».

Насправді ж віддалена робота часто вимагає навіть більшої дисципліни і самоконтролю, ніж традиційний офісний формат. Працюючи вдома або з будь-якого іншого місця, працівники повинні самостійно планувати свій робочий час, підтримувати продуктивність на достатньому рівні та відповідати за своєчасне виконання завдань. Без чітко визначених меж між роботою і відпочинком багато людей стикаються з тим, що працюють більше годин, ніж в офісі.

А ще, залишаючись у тому самому просторі, де відбувається і робота, і особисте життя, працівники не можуть розслабитися навіть у вільні години, продовжуючи залишатися на зв'язку з колегами і керівництвом.

Міф другий: віддалена робота знижує продуктивність

Існує думка, що працівники вдома не можуть зосередитися на завданнях і більше відволікаються, ніж в офісі. Начальники часто вважають, що контроль над робітником на відстані ускладнюється, а відсутність фізичної присутності знижує відповідальність.

У дійсності ж дослідження показують, що багато віддалених працівників демонструють вищу продуктивність, ніж їхні колеги в офісах. Відсутність постійних перерв на розмови з іншими людьми, довгих зустрічей та офісного шуму дозволяє сконцентруватися на задачах й ефективніше використовувати робочий час. До того ж працівники можуть краще організувати свій день, враховуючи особисті біоритми, що сприяє підвищенню продуктивності.

Ще один поширений міф полягає в тому, що віддалені працівники почуваються ізольованими від колективу, не мають можливості для соціалізації та стають самотніми.

Дійсно, віддалена робота може призвести до певного рівня ізоляції, особливо для тих, хто звик до активної взаємодії в офісі. Однак завдяки сучасним технологіям спілкування через відеоконференції, месенджери та інші платформи дозволяє залишатися на зв'язку з колегами. Компанії з віддаленим форматом роботи активно використовують Zoom, Microsoft Teams та інші інструменти для підтримки робочих процесів і неформальної комунікації.