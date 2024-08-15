Скільки у 2024 році коштує зібрати дитину в школу?

15 августа 2024, 12:15

Середні ціни на канцелярію:

щоденник шкільний — від 24 гривень; пенал шкільний — 86−142 гривень;зошит шкільний — від 2.70 з м’якою однотонною обкладинкою до 400−470 гривень за упаковку з 16 зошитів з твердою обкладинкою та малюнками;обкладинки для підручників — від 15 до 120 гривень за упаковку універсальних обкладинок;обкладинки для зошитів — 15−30 гривень; ручки кулькові - від 7 грн за шт;олівці кольорові - від 25 гривень за набір 15 шт; набір лінійок — від 25 гривень (звичайна лінійка, трикутник, транспортир);циркуль — від 30 гривень; кольоровий папір — від 49 гривень; кольоровий картон — від 55 гривень;ножиці - від 24 гривень; глобус — від 449 гривень; атласи та контурні карти — від 95 гривень.Вартість шкільної форми для хлопчиків стартує від 1200, для дівчаток — від 1100. Якщо аналізувати середні ціни, то за костюм, дві сорочки та взуття доведеться віддати від 4800 до 6800 гривень як на хлопчика, так і на дівчинку.