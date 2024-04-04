Clarity Project запускає аналітичну платформу Clarity Hromada

4 апреля 2024, 11:15

Накопичення, оновлення й пошук статистичних даних — виклик для територіальних громад. Проте саме ця інформація забезпечує прозорість роботи органів влади та допомагає ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.



Clarity Hromada — це система дашбордів з аналітичними даними, яка допомагає відстежувати ключові показники громад:

✅ бюджетні витрати

✅ економічну активність

✅ демографію

✅ відбудову



Користувачі можуть фільтрувати дані за показниками, рейтингувати та порівнювати громади між собою. Інформація на платформі Clarity Hromada постійно оновлюється з Єдиного державного порталу відкритих даних, тож показники залишаються завжди актуальними.

Платформою Clarity Hromada можуть скористатися:

мешканці, громадські активісти та журналісти — для моніторингу використання публічних коштів і виявлення корупційних схем;

потенційні інвестори — для аналізу ринку та конкурентів перед відкриттям нових підприємств;

локальні бізнеси — для пошуку нових партнерів і перевірки контрагентів;

органи місцевого самоврядування — для ухвалення управлінських рішень.