Clarity Project запускає аналітичну платформу Clarity Hromada

Накопичення, оновлення й пошук статистичних даних — виклик для територіальних громад. Проте саме ця інформація забезпечує прозорість роботи органів влади та допомагає ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.
Clarity Hromada — це система дашбордів з аналітичними даними, яка допомагає відстежувати ключові показники громад:
✅ бюджетні витрати
✅ економічну активність
✅ демографію
✅ відбудову
Користувачі можуть фільтрувати дані за показниками, рейтингувати та порівнювати громади між собою. Інформація на платформі Clarity Hromada постійно оновлюється з Єдиного державного порталу відкритих даних, тож показники залишаються завжди актуальними.
Платформою Clarity Hromada можуть скористатися:
- мешканці, громадські активісти та журналісти — для моніторингу використання публічних коштів і виявлення корупційних схем;
- потенційні інвестори — для аналізу ринку та конкурентів перед відкриттям нових підприємств;
- локальні бізнеси — для пошуку нових партнерів і перевірки контрагентів;
- органи місцевого самоврядування — для ухвалення управлінських рішень.
Скористайтеся сервісом за посиланням http://clarity-project.info/hromada/
Сервіс Clarity Hromada створено командою аналітичної платформи Clarity Project за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.