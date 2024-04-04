4 апреля 2024, 11:15

Clarity Project запускає аналітичну платформу Clarity Hromada

Накопичення, оновлення й пошук статистичних даних — виклик для територіальних громад. Проте саме ця інформація забезпечує прозорість роботи органів влади та допомагає ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.

Clarity Hromada — це система дашбордів з аналітичними даними, яка допомагає відстежувати ключові показники громад:

✅ бюджетні витрати
✅ економічну активність
✅ демографію
✅ відбудову

Користувачі можуть фільтрувати дані за показниками, рейтингувати та порівнювати громади між собою. Інформація на платформі Clarity Hromada постійно оновлюється з Єдиного державного порталу відкритих даних, тож показники залишаються завжди актуальними.

Платформою Clarity Hromada можуть скористатися:

  • мешканці, громадські активісти та журналісти — для моніторингу використання публічних коштів і виявлення корупційних схем;
  • потенційні інвестори — для аналізу ринку та конкурентів перед відкриттям нових підприємств;
  • локальні бізнеси — для пошуку нових партнерів і перевірки контрагентів;
  • органи місцевого самоврядування — для ухвалення управлінських рішень.
Нагадаємо, сервіс Clarity Hromada у 2023 році став переможцем Open Datathon reUkraine. Це національний конкурс технологічних проєктів на основі відкритих даних для відновлення України.

Скористайтеся сервісом за посиланням http://clarity-project.info/hromada/

Сервіс Clarity Hromada створено командою аналітичної платформи Clarity Project за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
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