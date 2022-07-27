DIGMA DM-MONB2401 - новый доступный монитор

27 июля 2022, 14:15

Компания Digma, производитель электроники, представляет новый монитор DM-MONB2401, который предназначен как для домашнего, так и для офисного использования.

Внешний вид продуман до мелочей, девайс выглядит стильно и лаконично в матовом черном цвете. Тонкие линии безрамочного экрана гармонируют с изящной подставкой, придавая монитору выраженные и запоминающиеся черты. Устройство поддерживает изменение угла наклона VESA крепления, благодаря этому можно подобрать наиболее удобное положение экрана и установить монитор на стене.На задней панели монитора предусмотрен ряд клавиш для изменения основных параметров. Наличие портов HDMI, Display Port, VGA и выхода для наушников позволяет подключить к монитору ноутбук, телевизор и другую технику.DIGMA DM-MONB2401 оснащен 23,8-дюймовый экран с VA-матрицей и разрешением 1920 х 1080, обеспечивающим комфортную плотность пикселей и отличную детализацию. Охват палитры экрана подходит для отображения насыщенных и ярких цветов без искажений. Дисплей с широкими углами обзора в 178 градусов и соотношением сторон экрана 16:9 удобен при работе с таблицами, изображениями и для просмотра видео.Монитор может похвастаться временем отклика в 9 мс вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync и частотой обновления до 75 Гц транслирует плавное изображение без разрывов и шлейфов.Помимо монитора DIGMA DM-MONB2401 в линейке представлены еще две модели: DM-MONB2202 и DM-MONB2203. Диагональ экрана у новинок 21.5", разрешение составляет 1920?1080. DIGMA DM-MONB2202 выделяется частотой обновления экрана в 75 Гц и временем отклика в 5 мс. DM-MONB2203 имеет показатели в 60 Гц и 9 мс соответственно.