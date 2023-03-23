Новые мониторы Digma DM-MONB2408 и DM-MONB2708 для дома и офиса

23 марта 2023, 9:15

Эргономичные мониторы с мощными характеристиками помогут продуктивно выполнять большой спектр рабочих задач как дома, так и в офисе.



Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представляет два новых эргономичных монитора для офиса. Модель DM-MONB2408 с диагональю 24 дюйма хорошо подойдет для работы с текстами, таблицами и серфинга в интернете, а 27-дюймовый DM-MONB2708 – для обработки изображений и других задач, где важна высокая степень детализации картинки.

Новинки также отличаются разрешением дисплея. DM-MONB2408 передает изображение в формате Full HD (1920?1080), что позволяет комфортно использовать монитор и для рабочих задач, и для просмотра фильмов. Разрешение DM-MONB2708 соответствует формату QHD (2560 х 1440). Девайс отображает четкую и детализированную картинку, поэтому лучше подойдет для профессиональной обработки фотографий, видео, 3D-моделирования и рендеринга.Обе модели имеют матовую поверхность экрана, которая предотвращает появление бликов и передает изображение без искажений при любом освещении. Дисплеи мониторов созданы на базе IPS-матрицы. Она обеспечивает реалистичную цветопередачу, широкий цветовой охват, высокую яркость картинки и широкие углы обзора. Это позволит видеть высококачественное изображение и сбоку, и сверху, что практично, когда на дисплей смотрят сразу несколько коллег.Мониторы имеют хороший запас яркости: этот показатель у DM-MONB2408 составляет 250 кд/м2, у DM-MONB2708 – 350 кд/м2. Устройствами удобно пользоваться и при солнечном свете, и в условиях искусственного освещения в офисе. Фильтр Low Blue Light нивелирует содержание синего цвета в картинке, чтобы защитить глаза от усталости и боли. Это полезно, если вы проводите много времени за компьютером.Модели обладают минимальным временем отклика в 5 мс. Это поможет комфортно обрабатывать видео – кадры будут сменяться быстро и плавно. Частота обновления экрана составляет 75 Гц. Дополнительно в оба устройства встроена технология улучшения изображения AMD FreeSync. Она исключает появление рывков и смазываний при работе с видеоконтентом.Стильный внешний вид и эргономичный дизайн обеих новинок хорошо сочетается с любым современным интерьером в офисе и дома. Дисплей окаймляет минимально тонкая черная рамка. Модели прочно стоят на серебристой подставке с регулируемой ножкой. Каждый из мониторов можно настроить по степени поворота, высоте или углу наклона экрана. Кроме того, доступен портретный режим: устройство разворачивается на 90 градусов и дисплей фактически повторяет лист бумаги. Это особенно удобно при верстке, редактировании длинных текстовых документов, работы с программным кодом.У мониторов предусмотрено крепление VESA 100 х 100, чтобы подвесить их на стену или специальный кронштейн и сэкономить место на рабочем столе.К обеим моделям легко подключить различную периферию благодаря наличию необходимых интерфейсов и разъемов на задней панели. С помощью портов HDMI и Display Port монитор можно подсоединить к компьютеру или ноутбуку. Каждая новинка имеет по два разъема USB 2.0 Type-A, предназначенных для подключения периферии (мышей, клавиатур, флешек, web-камер). Предусмотрен разъем minijack 3,5 мм для наушников или колонок.