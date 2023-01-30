DM-MONG2740 и DM-MONB2709 - новые 4K-мониторы от Digma

30 января 2023, 14:45

Бренд DIGMA пополнил линейку мониторов двумя эргономичными новинками с 27-дюймовым экраном, поддержкой 4K и целым рядом полезных функций.

Модель DM-MONG2740 подойдет опытным геймерам и киберспортсменам, а DM-MONB2709 – сотрудникам, которые работают с компьютерной графикой, фотографиями и видео в высоком разрешении.



Размер диагонали экрана в 27 дюймов в сочетании с высоким разрешением 4K (3840x2160 пикселей) и соотношением сторон 16:9 делает новые мониторы от Digma универсальным решением для большинства игр и офисных задач. Минимальная толщина рамок у дисплея поможет геймерам лучше погрузиться в события в виртуальном мире. Сотрудникам пригодится достаточно большое экранное пространство для работы в ресурсоемких приложениях с большим количеством окон и элементов пользовательского интерфейса.





В обоих дисплеях используется IPS-матрица. Она отличается от других наиболее реалистичной цветопередачей, красочным и насыщенным изображением, а также широким цветовым охватом. Каждое устройство поддерживает 16,7 млн цветов. Угол обзора в 178 градусов позволяет просматривать картинку на экране с любого ракурса (сбоку, сверху и тп.), изображение всегда будет в высоком качестве.



Благодаря поддержке технологий синхронизации кадров AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync новые модели передают плавный и последовательный видеоряд без задержек, размытия и визуальных искажений. Это необходимо для комфортной работы с видеомонтажом и просмотра видеороликов в высоком разрешении, а также для прохождения компьютерных игр с динамичным развитием событий, где важна скорость реакции.



Чтобы защитить зрение пользователей от утомления после многочасовой игры или долгой работы, производитель снабдил мониторы Digma полезными функциями. Фильтр Low Blue Light снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы избежать негативного воздействия на глаза. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ).



Игровой монитор DM-MONG2740 отличается высокой яркостью в 400 кд/м2. Изображение всегда будет сверхчетким, даже если на экран попадет солнечный свет или рядом включена настольная лампа. Высокая частота обновления в 144 Гц и быстрое время отклика в 5 мс делают новинку подходящей для шутеров, аркад, гоночных симуляторов и других экшн-игр. Устройство позволит геймерам получить удовольствие от высокого качества картинки и плавной передачи изображения без смазываний.



DM-MONB2709 обладает высокой яркостью в 350 кд/м2, и на нем комфортно работать при любом освещении дома и в офисе. Частота обновления в 60 Гц в сочетании с временем отклика в 5 мс подойдет для профессиональной работы с монтажом видео, 3D-графикой, VR и для обработки фотографий. Режим Multi Window / PIP («картинка в картинке») позволит просматривать на мониторе DM-MONB2709 одновременно два или несколько типов контента, открывая на одном экране дополнительные окна с видео, графикой, приложениями или многим другим. Такой же режим доступен и у модели DM-MONG2740: например, в основном окне можно смотреть, как стример играет в прямом эфире, а в дополнительном – видеть самого человека и его эмоции.



Обе новинки снабжены полным комплектом необходимых портов. В наличии два привычных USB-хаба (Type-A), по одному USB Type-B и USB Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65Вт, разъем для наушников или колонок minijack 3,5 мм, разъемы HDMI и DisplayPort для подключения монитора к ноутбуку, телевизору, игровой консоли или ТВ-приставке. Обе модели поставляются с кабелями DisplayPort, USB Type-B и USB Type-C.



Регулировка обоих дисплеев по высоте и углу наклона, а также по повороту (портретный режим) поможет пользователям настроить девайсы от Digma так, как им хочется. Например, вертикальный режим более удобен для чтения документов, просмотра PDF-файлов, редактирования программного кода – не придется часто скроллить экран. В моделях предусмотрена возможность подсоединить настенное крепление VESA.