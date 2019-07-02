Новый эргономичный и стильный 4K-монитор для профессионалов: AOC U2790PQU

2 июля 2019, 14:41

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, расширяет профессиональную линейку 90 Series.

27-дюймовый (68,6 см) монитор U2790PQU с разрешением 4K (3840x2160) и плотностью 163 пикселя на дюйм позволяет получить изображение высокой четкости. Модель U2790PQU оснащена IPS-панелью с 10-битной глубиной цвета, которая обеспечивает отображение 1,07 миллиарда цветов и плавность перехода между ними. Серая отделка корпуса и отсутствие рамок с трех сторон выделяют монитор среди других представителей класса. Технические характеристики, которые будут сохранять актуальность и в будущем, а также эргономичная подставка с регулировкой высоты и функция уменьшения синего свечения, превращают устройство в отличный выбор для профессионалов и просьюмеров, которым необходимо первоклассное решение.



Модель U2790PQU соответствует нормативам EnergyStar, EPEAT Silver и TCO 6, благодаря чему является современным энергоэффективным монитором, подходящим для использования в офисах.



Для подключения U2790PQU к источнику сигнала можно использовать разъемы HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также гибкий встроенный 2-портовый хаб USB 3.0. Для вывода звука предназначены два встроенных 2-ваттных динамика и выход для наушников.



Монитор AOC U2790PQU появится в продаже в конце июля по ориентировочной цене 10 299 гривен.