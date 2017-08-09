Новые мониторы AOC для бизнеса

9 августа 2017, 14:15

В сентябре этого года AOC выпустит модель AOC Q2790PQU с поддержкой разрешения QHD, которая пополнит новую 90-ю линейку мониторов для бизнеса.

Учитывая, что для офисных сотрудников и пользователей, которые работают из дома, монитор давно стал одним из важнейших инструментов, выбор подходящего устройства может оказать значительное влияние на продуктивность их труда и успех в долгосрочном периоде. Существует ряд ключевых параметров, на которые AOC рекомендует обратить внимание при поиске нового монитора для работы.



Боли в шее и спине – две проблемы со здоровьем, которые могут серьёзно повлиять на работоспособность сотрудников, и чаще всего с ними сталкиваются именно офисные работники. Мониторы с поддержкой различных эргономических возможностей позволяют принять более естественное и комфортное положение при работе за компьютером и избежать этих проблем. Экран в моделях I2490PXQU, I2790PQU и Q2790PQU из новой 90-й линейки AOC, к примеру, можно поднимать на 130 мм, наклонять вперёд на 5° или назад на 25°, поворачивать на 165° и даже переворачивать в вертикальное положение. Поэтому их легко можно подстроить под нужды и привычное рабочее положение каждого пользователя. Другим фактором, мешающим офисным работникам, является усталость глаз. Чтобы зрение не так напрягалось в процессе работы за компьютером, в 90-й линейке применяется технология Flicker-Free, которая изменяет яркость экрана без ШИМ, чтобы снизить уровень его мерцания.



Продуктивность можно повысить, если разместить два монитора рядом друг с другом, именно поэтому системы с несколькими мониторами всё чаще встречаются в офисах. Дополнительное пространство на рабочем столе ПК позволяет одновременно работать в различных приложениях или с разными файлами без необходимости постоянно переключаться между ними и искать свободное место для новых окон. Так, к примеру, гораздо проще сравнивать две версии одного документа. Благодаря практически безрамочному дизайну всех моделей из 90-й линейки их можно без проблем разместить рядом и не отвлекаться на раздражающие зазоры между экранами мониторов.



Для мониторов с большой диагональю экрана очень важно разрешение. Чем больше пикселей на экране, тем больше мелких деталей можно на нём рассмотреть и тем больше полезных программ разместить на рабочем столе. Поэтому сейчас минимальным рекомендуемым разрешением можно считать Full HD (1920 x 1080 пикселей). Все существующие модели из 90-й линейки AOC поддерживают именно это разрешение, а в AOC Q2790PQU компания решила использовать QHD экран (2560 x 1440 пикселей). Они отлично подходят для требовательных профессионалов, которым всегда нужно больше места для обработки видео, просмотра больших таблиц и работы с различными приложениями.



Физические размеры монитора также важны, поэтому клиентам из IT- сферы стоит внимательно подбирать мониторы для различных пользователей и различных сфер применения. Благодаря большому выбору мониторов AOC, включая новые 23,8- и 27-дюймовые модели из 90-й серии, каждый руководитель сможет найти устройства для работы, подходящие именно под его индивидуальные требования.



Уменьшая энергопотребление можно не только снизить свои накладные расходы, но и помочь окружающей среде. В мониторах 90-й линейки акцент сделан на долговечность и эффективность, поэтому они получили сертификаты Energy Star, EPEAT и TCO. Кроме того, функция E-saver позволяет устройствам переключаться в экономный режим, если пользователь встал из-за компьютера. А режим Ecomode помогает подстроить яркость экрана под различные виды контента (текст, интернет-сайты, игры, фильмы, спортивные передачи) чтобы снизить энергопотребление монитора.



Рекомендуемые розничные цены и более подробную информацию о характеристиках 90-й линейки мониторов AOC можно найти во вложении.