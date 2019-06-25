25 июня 2019, 10:45

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, объявляет о расширении портфолио B2B-продуктов.

Помимо линейки высококачественных мониторов, разработанных для оборудования современного рабочего места, AOC представляет практичные крепления VESA и подставки для мониторов. С выходом этих новинок компания обеспечивает полный спектр решений для создания производительных, чистых и эргономичных рабочих станций, соответствующих самым высоким техническим стандартам.



Компания AOC предлагает широкий ассортимент мониторов, предназначенных специально для профессиональных пользователей, работающих на малых, средних и крупных предприятиях, а также в государственном секторе. Мониторы AOC соответствуют основным нормативам, таким как EPEAT Gold/Silver, TCO, Energy Star и GS, и при этом одновременно энергоэффективны и экологически безопасны. Как самые простые модели (базовая линейка E1 Series), так и более совершенные с регулируемыми стойками (профессиональная линейка P1 Series или элегантная и современная 90 Series), мониторы AOC поддерживают широкий спектр стандартов подключения: VGA, HDMI и Display Port. Некоторые модели дополнительно оснащены разъемами DVI. Размер диагонали мониторов составляет от 21,5 до 27 дюймов, что позволяет найти идеальное решение для рабочих станций любого масштаба. Помимо этого, технологии Flicker-Free и Low Blue Light фильтруют потенциально опасное синее свечение и помогают повысить уровень безопасности и минимизировать усталость глаз.



Базовые мониторы E1 Series предназначены для малого и среднего бизнеса, а также для государственного сектора. Линейка выпускается в размерах 21,5, 24 и 27 дюймов и оснащена TN и MVA-панелями (21,5-дюймовые модели) или панелью IPS с высокоточной цветопередачей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселов) в 24- и 27-дюймовых моделях. 24-дюймовый 24E1Q отличается лаконичной конструкцией и отсутствием рамок с трех сторон. Благодаря этому можно создавать системы из нескольких мониторов, что помогает повысить производительность.



Предприятиям, которым требуется больше гибкости и возможностей для настройки, идеально подойдет профессиональная линейка P1 Series. Все мониторы этой серии оснащены регулируемыми по высоте подставками (130 мм или 150 мм), встроенным управлением кабелями, хабом USB 3.0 с 4 разъемами и функцией Quick-Release для легкой установки. Как и E1 Series, линейка P1 Series предлагает разрешение Full HD на панелях TN и MVA, установленных в 21,5-дюймовых моделях, а также конструкцию без рамок с трех сторон и панель IPS в моделях с диагональю экрана 24 и 27 дюймов. 24-дюймовый монитор X24P1 с необычным, повышающим производительность соотношением сторон 16:10 (1920x1200) и 27-дюймовый Q27P1 с разрешением QHD (2560x1440) особенно выделяются среди аналогов.



Мониторы линейки 90 Series обладают уникальным дизайном и отделаны металлом. Эта серия лучше всего подойдет потребителям, имеющим высокие требования к качеству. Линейка оснащена панелями IPS с высокоточной цветопередачей и состоит из 24-дюймовой Full HD модели и двух 27-дюймовых моделей с разрешением Full HD и QHD. Эти впечатляющие мониторы оснащены эргономичными, регулируемыми по высоте подставками и экраном без рамок с трех сторон, благодаря чему идеально подходят для создания систем из нескольких дисплеев.



Уже доказано, что системы из нескольких мониторов повышают производительность. Для тех, кто работает с ноутбуком в пути, портативный дисплей, такой как мобильный монитор I1601FWUX с питанием от USB-C, станет разумным решением. Оно позволит увеличить пространство виртуального рабочего стола для более эффективной работы. 15,6-дюймовый монитор с IPS-дисплеем и разрешением FHD отличается элегантным дизайном и поместится в любую сумку благодаря скромным размерам – толщине 8,5 мм при весе всего 800 г. Это делает его еще более удобным инструментом для рабочих поездок и деловых встреч.



Двойная подставка для монитора AOC AD110 с установленными мониторами AOC I2790PQUs: Оптимальная гибкость для любого монитора на рабочем месте или дома



Умные решения для оптимизации рабочего пространства

Компания AOC не останавливается на достигнутом. Чтобы поддержать предприятия в вопросе создания продуктивных и чистых рабочих мест, производитель начал выпуск креплений VESA и подставок для мониторов.



Благодаря новым креплениям VESA пользователи могут устанавливать мини-ПК и аналогичные тонкие устройства прямо на монитор, чтобы уменьшить беспорядок на рабочем столе и спрятать кабели. Крепления доступны для мониторов профессиональных линеек AOC P1 Series и 90 Series, а также для старых профессиональных серий 75 и 60.



Для пользователей, которые стремятся к максимальной гибкости и созданию идеально эргономичного рабочего места, AOC разработала одинарные и двойные подставки для монитора. Обе новинки позволяют точно регулировать положение устройства, а также открывают новые возможности для совместной работы. Поставки оснащены съемными крышками, поэтому кабели можно проложить внутри, чтобы они не занимали место на столе.



Подставка AS110 устанавливается прямо на столе и поддерживает мониторы с диагональю до 27 дюймов. Благодаря трем шарнирам, эта конструкция очень гибкая. Высоту расположения дисплея можно отрегулировать в диапазоне до 320 мм, так что им можно пользоваться даже стоя. Подставка поддерживает широкий диапазон наклона -45°/+60°, диапазон поворота -90°/+90° и диапазон оборота 360°. Это позволяет устанавливать монитор в любом положении, от портретного до ландшафтного режима.



Двойная подставка AD110 – это идеальное решение для установки двух мониторов весом от 12 до 27 кг и от 2 до 9 кг. Подставку можно отрегулировать по высоте на 230 мм и вытянуть вперед или назад на расстояние от 100 мм до 520 мм. Диапазон наклона устройства — -65°/+90°, диапазон поворота – 180°, оборот — 360°.



Гибкие подставки AS110 и AD110 пригодятся в различных ситуациях. Например, редактор журнала или газеты сможет установить монитор в портретном режиме, чтобы наглядно увидеть, как текст вписывается в макет страницы. Программисты также оценят простое переключение между этими двумя режимами.



Для улучшения эргономики и осанки пользователи все чаще предпочитают столы с возможностью работать как сидя, так и стоя, чтобы не сутулиться. С подставками для мониторов AOC с этим не будет проблем: благодаря газовым пружинам их положение легко регулируется, поэтому монитор всегда можно установить на уровне глаз. В общей рабочей среде каждый пользователь сможет легко настроить расстояние до монитора, его высоту или наклон в соответствии со своими предпочтениями. Удобной будет и совместная работа: монитор можно повернуть, чтобы показать экран коллеге.



Внушительный ассортимент продуктов AOC состоит не только из мониторов, которые соответствуют любым нуждам, но и из решений, сочетание которых позволит создать эффективное рабочее пространство в любой обстановке.



Продажи креплений стартуют в июне 2019 года, ориентировочные цены:

AS110D0 2 370 гривен

AD110D0 1 470 гривен

VESA60 870 гривен

VESA75 870 гривен

VESA-P1 870 гривен