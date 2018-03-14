AOC представляет P1 – стильную и функциональную линейку мониторов для бизнеса

В линейке P1 новейшие технологии в области производства дисплеев сочетаются со свежим, практичным дизайном и широким набором функций.
В офисе может царить хаос: современное оборудование в нем иногда соседствует с устройствами-ветеранами, которые в строю уже десятки лет. Мониторы линейки P1 оснащены всеми стандартными разъемами – как устаревшими VGA и DVI, так и актуальными DisplayPort (версия 1.2) и HDMI. Неважно, старый ли это ноутбук с единственным выходом VGA, или новейшая рабочая станция с несколькими выходами DisplayPort - мониторы P1 можно подключить к любому устройству.
Универсальность линейки этим не ограничивается: благодаря встроенному хабу USB 3.0 (в моделях 22P1, 24P1, X24P1, 27P1, Q27P1) к монитору можно подключать периферийные устройства. Ниша для прокладки кабеля в подставке мониторов помогает поддерживать порядок на рабочем месте.
Многочасовая работа за монитором может навредить пользователю, если заранее не продумать эргономику и не позаботиться о здоровье глаз. Дисплеи линейки P1 оснащены эргономичной подставкой AOC. Она позволяет поднять экран на высоту до 130 мм у 21,5-дюймовых моделей и до 150 мм у 23,8-дюймовых, повернуть его на 175° в обе стороны, наклонить на 5/35°. Возможность разворачивать монитор в портретное положение пригодится при редактировании страниц в книжном формате, в программировании и в любых иных случаях, когда необходима такая ориентация экрана. Монитор также совместим с креплениями стандарта VESA.
Для облегчения нагрузки на глаза в мониторах линейки P1 используется технология Flicker-Free, подсветка регулируется системой постоянного тока, а режим Lowblue Light сокращает влияние потенциально вредной синей части спектра.
Базовый монитор начального уровня 22P1D оснащен 21,5-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD. Это единственная модель в стиле «ничего лишнего» в линейке P1 – она не оборудована разъемами DisplayPort и USB 3.0, но имеет встроенные динамики и эргономичную подставку с регулировкой высоты (выдвигается на 130 мм).
Вторая 21,5-дюймовая модель 22P1 оснащена панелью MVA с разрешением Full HD, улучшенной контрастностью и более широкими углами обзора. Эргономичная подставка также выдвигается на высоту до 130 мм, как и у базовой модели 22P1D. Дополнительно монитор оснащен встроенным хабом USB 3.0, динамиками и полным набором разъемов, включая DisplayPort версии 1.2.
Модель среднего класса 24P1 оснащена 23,8-дюймовой IPS-панелью с точной цветопередачей и разрешением Full HD (1920x1080 пикселов). Продвинутая панель дала возможность отказаться от рамок с трех сторон, что облегчает создание систем из нескольких дисплеев. Функциональная подставка раздвигается на высоту до 150 мм. Некоторые компании предпочитают использовать мониторы с соотношением сторон 16:10 вместо 16:9. Модель X24P1 может похвастаться безрамочным IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 в формате 16:10. Благодаря увеличенной ширине эта модель еще больше подходит для работы с большим объемом данных (редактирование электронных таблицы, документов).
Наконец, самую большую диагональ предлагают модели 27P1, оснащенная 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселов), и флагманская Q27P1, которая поставляется с IPS-дисплеем с разрешением QHD (2560x1440 пикселов) в том же 27дюймовом размере. Оба монитора оборудованы легко настраиваемыми подставками с регулировкой высоты до 150 мм.
Первыми в продаже появятся 21,5-дюймовые мониторов линейки P1 – 22P1D и 22P1 по 6 269 грн и 6 939 грн. Они будут доступны уже в мае 2018 года. Остальные модели последуют в июне.
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