AOC представляет элегантные и супертонкие мониторы в линейке V2

4 июля 2018, 10:45

Новая линейка V2 олицетворяет инновационный подход AOC, в котором продвинутая конструкция сочетается с привлекательным внешним видом.

Дебютантами серии станут мониторы трех размеров: 21,5-дюймовый 22В2Q, 23,8-дюймовый 24В2Q и 27-дюймовый 27В2Q. Все эти модели оснащены IPS-панелями, у которых с трех сторон отвутствуют рамки, они обладают широкими углами обзора (178/178°) и точной цветопередачей. Яркость 250 кд/м² обеспечивает хорошую видимость в условиях яркого освещения или при солнечном свете. Инновационный дизайн делает мониторы серии V2 компактными и элегантными: они выглядят как парящее в воздухе изображение, которому не мешают толстые рамки или громоздкая задняя панель. Толщина моделей линейки V2 сравнима с толщиной смартфона: 7,7 мм для 21,5 и 23,8-дюймовых моделей, 7,9 мм для 27-дюймовой.



Мониторы линейки V2 могут похвастаться частотой обновления 75 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync и временем отклика 5 мс, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек. Сочетание впечатляющего внешнего вида и конструкции, ярких цветов и игровых возможностей, превращает линейку V2 в идеальный выбор для студентов и домашних пользователей, которые предпочитают развлекательный контент и хотят произвести впечатление на гостей. Набор разъемов, который включает HDMI и DisplayPort, позволяет подключать самые разные источники сигнала – помимо настольных и переносных ПК это могут быть игровые консоли, телевизионные приставки и не только. Через аудиовыход можно подключить наушники или колонки.



Благодаря своему привлекательному дизайну, линейка V2 также подойдет для общественных пространств, где внешний вид монитора очень важен. Черная глянцевая отделка квадратной подставки, полая металлическая ножка и нижняя панель, на которой размещены кнопки, обеспечивают премиум-эффект.



Линейка V2 также оснащена фирменными решениями AOC, такими как технология Flicker-Free, которая регулирует яркость при помощи постоянного тока вместо широтно-импульсной модуляции, и режим Low Blue Mode, который сокращает потенциально опасное синее свечение. Еще одна инновация – режим Clear Vision, который повышает четкость, яркость и насыщенность контента в стандартном разрешении. Если необходимо больше экранной площади, линейка V2 поддерживает создание систем из нескольких мониторов, которыми легко управлять при помощи программного обеспечения AOC.



Заботясь об экологии, AOC привела линейку V2 в соответствие с нормами EPA 7.0.



Модели 22V2Q (21,5 дюйма), 24V2Q (23,8 дюйма) и 27V2Q (27 дюймов) поставляются в комплекте с кабелями DisplayPort и HDMI и обеспечены трехлетней гарантией. В продаже мониторы появятся в июле 2018 года по ориентировочной цене 4 259, 4 559 и 6 399 гривен соответственно.