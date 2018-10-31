AOC представила новые мониторы для бизнеса

31 октября 2018, 13:15

Разработанная в основном для малого и среднего бизнеса, а также государственного сектора, линейка E1 предлагает простоту в использовании и смарт-конструкцию, а также отличные характеристики панели и функции повышения производительности, такие как режим Low Blue Light и технология Flicker-Free.

Все мониторы серии E1 оснащены дисплеями Full HD (1920x1080 пикселов) для четкого отображения текстов и качественного показа фото и воспроизведения видео.



Первыми в серии E1 стали 21,5-дюймовый (54,61 см) монитор 22E1D, оснащенный TN-панелью, и 21,5-дюймовый 22E1Q с панелью MVA. В то время как TN-панель модели 22E1D больше подходит для быстро изменяющегося изображения благодаря времени отклика 2 мс, 22E1Q идеален для работы с приложениями, где важен контраст: модель обеспечивает исключительный статический контраст 3000:1 и широкие углы обзора. 23,8-дюймовый (60,45 см) 24E1Q может похвастаться IPS-панелью, которая гарантирует точность цвета, а также трехсторонней безрамочной конструкцией для создания бесшовных систем из нескольких мониторов. Встроенные динамики в моделях с диагональю экрана от 21,5 до 24 дюймов будут полезны в бизнес-условиях. Простая подставка с возможностью прокладки кабелей обеспечивает широкую регулировку наклона (3,5° ~ 21,5°). Все модели также оснащены креплениями VESA для большей гибкости при организации рабочего пространства.



В случае, если компания нуждается в большей гибкости, чем могут предложить базовые дисплеи AOC, серия P1 – это подходящее решение. Все мониторы линейки оснащены регулируемыми по высоте подставками (130 мм или 150 мм), со встроеннымми каналами для кабелей и функцией Quick-Release для легкой установки.



За исключением самого простого монитора 22P1D с 21,5-дюймовой TN-панелью, все остальные модели серии P1 оснащены 4-портовым хабом USB 3.0 для легкого подключения периферийных устройств и 4 разными видеовходами (VGA, HDMI, DisplayPort и DVI) для работы как с устаревшими, так и с современными устройствами. В сегменте 23,8 дюйма (60,45 см)/24 дюйма (60,96 см) пользователи могут выбирать соотношение сторон: 16:9 (24P1) или 16:10 (X24P1). Разрешение 1920x1200 пикселов в модели X24P1 обеспечивает увеличенную площадь экрана по вертикали, что пригодится при редактировании электронных таблиц и документов. Оба монитора визуально привлекательны благодаря отсутствию рамок с трех сторон, изображение отличается резкостью и четкостью, а IPS-панель гарантирует широкие углы обзора. Кроме того, серия P1 включает 21,5-дюймовые модели с панелью TN или MVA и разрешением Full HD, а также 27-дюймовые IPS-модели с разрешением Full HD или QHD.



Мониторы 90 Series визуально отличаются от остальных моделей AOC благодаря уникальной бронзовой отделке и круглой стойке, которые впервые используются в B2B-линейке производителя. Благодаря панели IPS, они обеспечивают точную цветопередачу и широкие углы обзора. Все три модели оснащены эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту до 130 мм в дополнение к наклону и повороту, при этом функция Quick-Release упростит установку.



Независимо от того, кто вы по профессии, AOC предлагает широкий выбор бизнес-мониторов, которые удовлетворят любые ваши потребности. Переходите на новые, элегантные бизнес-модели AOC и получите повышенную производительность и универсальность.