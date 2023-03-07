7 марта 2023, 11:15

Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, выпустил две новые модели производительных мониторов.

Новинки DM-MONB2407 и DM-MONB2707 обладают достойными характеристиками, высокой эргономикой, стильным лаконичным дизайном и хорошо впишутся в любой интерьер, будь то в офисе или дома.

Основное различие мониторов заключается в размере диагонали экрана. 24-дюймовый DM-MONB2407 с разрешением Full HD (1920×1080) хорошо подойдет для повседневной работы с текстовыми документами, таблицами и просмотра видео. 27-дюймовый DM-MONB2707 с более высоким разрешением QHD (2560 х 1440) станет хорошим вариантом для задач, связанных с обработкой фотографий, видеомонтажом и графическим дизайном.



Экраны обоих устройств оснащены 8-битными матрицами на основе IPS-технологии. Они позволяют с высокой точностью воспроизводить до 17 миллионов оттенков. Мониторы отличаются широкими углами обзора 178 градусов в горизонтальном и вертикальном направлениях. Поверхность дисплея сделана матовой. Это защищает экран от бликов, а глаза от усталости.



Яркость DM-MONB2407 составляет 250 кд/м2, а DM-MONB2707 - 350 кд/м2. Этих значений будет достаточно для работы в любых закрытых помещениях. Изображение на дисплее будет хорошо видно и при естественном, и при искусственном освещении. Время отклика у мониторов равно 7 мс. Частота обновления экрана у обеих моделей 75 Гц, этот показатель оптимален для выполнения большинства офисных задач и просмотра видео. Новинки поддерживают технологию улучшения изображения AMD FreeSync, которая отвечает за плавную смену кадров, отсутствие задержек и рывков при работе с видеомонтажом и просмотре видеороликов.



Новые эргономичные мониторы Digma DM-MONB2407 и DM-MONB2707 с широкой комплектацией и внушительным разнообразием портов

Эргономика моделей тщательно продумана. Каждый их них легко настроить не только по высоте или углу наклона, но и повороту (портретный режим). Например, вертикальная ориентация экрана удобнее для составления и чтения длинных текстовых документов, редактирования программного кода и других задач. DM-MONB2707 умеет работать в режиме Multi Window / PIP («картинка в картинке»). Это позволяет одновременно смотреть онлайн-видео в небольшом окне в углу экрана и работать с другим контентом на основном экране.

Каждый из мониторов оборудован интерфейсами HDMI и Display Port для подключения к ноутбуку, телевизору, игровой консоли или ТВ-приставке. Предусмотрен разъем для наушников или колонок minijack 3,5 мм. Модели имеют два разъема USB type-A, один Type-B и один Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65 Вт. Это позволит, к примеру, подключить ноутбук к монитору одним кабелем, который будет одновременно как заряжать, так и передавать изображение и звук. Комплектация мониторов достаточная богатая – они оснащаются кабелями HDMI, USB type A-B и type C, что позволит пользователям сэкономить значительную сумму.У мониторов есть крепление стандарта VESA, оно позволяет легко и удобно подвесить устройство на стену.