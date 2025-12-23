DIGMA представляет новые мониторы Progress серии 302

23 декабря 2025, 14:15

Бренд DIGMA расширяет линейку мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре новые модели серии 302.

Серия предоставляет выбор для различных потребностей: базовая 21,5-дюймовая модель на VA-матрице и две модели на IPS с диагоналями 23,8 и 27 дюймов имеют стандартное разрешение Full HD (1920x1080). Для задач, требующих повышенной детализации, доступна 27-дюймовая версия с IPS-экраном и разрешением QHD (2560x1440). Все устройства имеют частоту обновления 100 Гц. Время отклика - 5 мс. Высокое разрешение пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве. Цветовой охват - 16,7 миллионов оттенков.

Полуматовая поверхность экранов снижает количество бликов, а для уменьшения нагрузки на зрение используются технология Flicker Free, устраняющая мерцание подсветки. Функция Low Blue Light снижает долю синего излучения. В свободное время монитор может стать центром развлечений - функция адаптивной синхронизации помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры или просмотра динамичного контента.



Для удобной настройки положения экрана предусмотрена регулировка наклона в диапазоне от -5 до +15 градусов. Мониторы оснащены креплениями VESA 75x75 и 100x100, что позволяет устанавливать их на кронштейны или монтировать на стену. Для подключения источников сигнала доступны разъемы VGA, HDMI и выход Audio OUT. У монитора модели 27P302Q есть разъем для подключения DisplayPort.