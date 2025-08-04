Кронштейны DIGMA для 45-дюймовых мониторов уже в продаже

4 августа 2025, 18:15

Бренд DIGMA расширяет линейку аксессуаров для организации рабочего пространства и представляет две новые модели кронштейнов для мониторов — D-MM301 и D-MM302D.

Эти решения сочетают в себе прочную конструкцию, расширенные возможности 3D-регулировки и современный функционал, обеспечивая комфортную и безопасную установку даже для массивных, в том числе и изогнутых экранов.

Обе модели оснащены прочной механической пружинной системой, которая обеспечивает надёжную фиксацию мониторов весом до 15 кг (для D-MM301) и до 9 кг на каждое крепление в случае с D-MM302D. Благодаря механизму регулировки натяжения пружины, кронштейны точно адаптируются под вес установленного устройства, обеспечивая плавную и устойчивую работу.D-MM302D — модель с двумя креплениями для мониторов от 17 до 35 дюймов, с независимой настройкой каждого из них.Обе модели поддерживают VESA-совместимость (75x75 мм и 100x100 мм) и оснащены механизмом быстрого съёма монитора, что существенно облегчает установку и демонтаж.Кронштейны DIGMA позволяют регулировать положение мониторов в трёх плоскостях — по высоте, наклону и повороту вокруг своей оси. Это обеспечивает максимальную свободу позиционирования, подстраивая рабочее пространство под любые индивидуальные сценарии — от офисной работы до гейминга и графического дизайна.Пользователи могут выбрать способ крепления — через отверстие в столе или с помощью прилагаемого зажима на край столешницы. Кроме того, предусмотрен угловой ограничитель поворота и возможность установки изогнутых мониторов, что особенно актуально для геймеров и специалистов в области дизайна.Благодаря встроенному кабель-каналу, пространство на столе остаётся аккуратным и организованным — провода надёжно спрятаны внутри конструкции.