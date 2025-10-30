Digma Progress 27P502Q - монитор в белом корпусе

30 октября 2025, 13:45

Бренд Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов.



Модель имеет IPS-экран с диагональю 27 дюймов и разрешением Quad HD передает четкое и детализированное изображение. На таком экране будет комфортно работать с мелкими элементами интерфейса и открывать несколько программ в многооконном режиме. Высокое разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве.

Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавность при просмотре динамичного контента. Яркость 300 кд/м² и цветовой охват 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с графикой. Высокая контрастность 1000:1 обеспечивает широкий цветовой охват. Максимальный угол обзора 178° исключает искажение картинки при боковом ракурсе просмотра.



Для снижения нагрузки на зрение в мониторе присутствуют функции Flicker Free и Low Blue Light, которые полностью убирают мерцание экрана и уменьшают воздействие вредного спектра синего цвета.



В свободное время монитор может стать центром развлечений - функция адаптивной синхронизации с видеокартами AMD и NVIDIA помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры.

Интерфейсная панель монитора включает разъемы DisplayPort, HDMI и выход Audio OUT для подключения наушников или колонок.