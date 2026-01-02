Пхеньян робить ставку на крилаті ракети: що означає пуск оновленої Hwasal-1

2 января 2026, 10:45

Останній пуск двох оновлених Hwasal-1, які майже три години летіли за складною трасою над Жовтим морем, фіксує для КНДР важливий зсув: режим послідовно добудовує до балістичного ядерного щита повноцінний крилатий компонент.



Дальність близько 2000 км, низьковисотний політ із Terrain Matching і супутниковими корекціями, заявлена ядерна роль.

Крилаті ракети дають Пхеньяну те, чого не забезпечують класичні БРСД: гнучкість профілю польоту, можливість обходити радарні поля й комбінувати маршрути під конкретну ППО. Якщо до цього додати розгортання морських і, ймовірно, авіаційних носіїв, вимальовується фактично «мала тріада» крилатих носіїв поруч із балістичною.



Разом з тим варто пам’ятати про межі спроможностей КНДР: навіть якісно нові Hwasal-1 не перетворюють її флот і авіацію на високоінтенсивного гравця далекого радіуса.



Вузькі місця лежать у розвідці, цілевказанні, живучості носіїв і кількості реально готових до застосування ракет. Тест радше демонструє політичний намір – показати стійкість ядерного потенціалу й здатність до «обхідного» удару – ніж готовність до негайної масованої крилатої кампанії.

Це ще один крок до того, що північнокорейське стримування стає багатоканальним і важче прогнозованим. Для регіону це означає не стільки «якісний стрибок» завтра, скільки поступове ускладнення будь-якого сценарію тиску на Пхеньян: що далі, то менше вікон, у яких по ньому можна вдарити, не ризикуючи отримати у відповідь неприємний, хоч і обмежений, крилатий залп по ключових об’єктах у Південній Кореї, Японії чи на передових базах США.