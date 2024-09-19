Науковці попереджають про нову небезпеку в Польщі після руйнівних повеней

19 сентября 2024, 10:45

За даними геологів, постраждалі від повені райони можуть зіткнутися зі зсувами грунту, які зазвичай виникають через 3-6 днів після піку водяної хвилі.

Головний геолог Кшиштоф Галос заявляє про високий ризик зсувів, особливо в місцях з тижневим дощем понад 150 мм на кв. метр.Зсуви можуть бути повільними або дуже динамічними, спричиненими розливом річок та ерозією схилів.Лісники також насторожені: вологі ґрунти роблять дерева особливо вразливими до падіння навіть при слабкому вітрі. У деяких лісництвах вже обмежено доступ.