В Італії стався масштабний зсув ґрунту довжиною близько 4 км

9 апреля 2026, 11:15

Подія трапилася в центральній частині країни неподалік села Петаччато в регіоні Молізе.

Через сильні опади ґрунт почав зміщуватися, утворивши значний зсув. Рух транспорту частково вдалося змінити заздалегідь, що допомогло запобігти серйознішим наслідкам.Однак ситуація залишається складною. На автошляхах утворилися затори протяжністю до 13 км, також суттєво обмежено залізничне сполучення. Додаткові труднощі спричиняє те, що регіон уже постраждав від негоди раніше: минулого тижня повені знищили міст через річку Тріньйо, а в гірських районах випало до трьох метрів снігу.