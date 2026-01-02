Пекін відпрацьовує дальній морський удар

2 января 2026, 9:45

Показ бомбардувальників H-6 із підкрильними YJ-12 під час Justice Mission-2025 навколо Тайваню – це не «картинка для новин», а демонстрація конкретного сценарію: завдання масованого удару по корабельним групам США, Японії та союзників ще до їхнього виходу до острова.



YJ-12 – це надзвукова протикорабельна ракета з дальністю у районі 300–400 км, здатна стартувати з-за межі дії більшості корабельних ЗРК типу SM-2/ESSM. Суперзвукова швидкість на термінальній ділянці й маловисотний профіль польоту підрізають час реакції ППО корабля і перетворюють навіть відносно «скромну» бойову частину на дуже руйнівний фактор за рахунок кінетичної енергії.

У звʼязці з повітряним і космічним цілевказанням, безпілотниками-розвідниками й надводними силами це дає НВАК інструмент концентрованого дальнього удару по авіаносних та експедиційних групах у західній частині Тихого океану.Для Тайваню поява H-6 з YJ-12 у сценаріях блокади означає, що частина загрози зміщується ще далі на схід – від прямого обстрілу острова до відсікання підходу допоміжних сил. Для США й Японії це додатковий аргумент у бік розосереджених угруповань, більшого числа носіїв ПРО та переходу до ще «довшого» бою, де самі вони намагатимуться бити по носіях ще до моменту пуску.

Епізод із H-6 і YJ-12 показує: Пекін поступово переходить від абстрактних залякувань до відпрацювання конкретних ланцюгів дальнього морського удару. Слабкі місця – вразливість самих бомбардувальників, залежність від якісного цілевказання й протидії РЕБ супротивника – нікуди не зникають. Але кожні такі навчання роблять потенційний конфлікт у Тайванській протоці менш «теоретичним» і змушують усіх гравців закладати у свої розрахунки не тільки кількість ракет, а й глибину й стійкість власних систем морської оборони.